Der Börsengang der SMG Swiss Marketplace Group, zu der Marken wie Homegate und Autoscout24 gehören, ist für den 19. September 2025 geplant. Goldman Sachs, J.P. Morgan und UBS begleiten den Börsengang als globale Koordinatoren.

Mega-Börsengang von SMG in der Schweiz wird konkret

Die Swiss Marketplace Group, die digitale Marktplätze betreibt, will ihre Aktien an der SIX Swiss Exchange kotieren lassen. (Archivbild) Foto: ENNIO LEANZA

Darum gehts SMG Swiss Marketplace Group startet Bookbuilding für geplanten Börsengang

Marken wie Homegate, Immoscout24, Autoscout24 und Ricardo beteiligt

Erwartete Marktkapitalisierung zwischen 4,2 und 4,5 Milliarden Franken

Die SMG Swiss Marketplace Group treibt ihren geplanten Börsengang voran und startet das Bookbuilding. Das ist das Verfahren, mit dem der Ausgabepreis der Aktien ermittelt wird.

Die erwartete Preisspanne für die angebotenen Aktien wird mit 43 bis 46 Franken pro Aktie erwartet, teilte die Gruppe mit ihren Marken wie Homegate, Immoscout24, Autoscout24, Ricardo, Tutti oder Moneyland am Donnerstag mit.

Daraus ergebe sich eine Marktkapitalisierung zwischen 4,2 und 4,5 Milliarden Franken. Der Börsengang finde voraussichtlich am oder um den 19. September 2025 statt. Die TX Group werde im Rahmen des geplanten Börsengangs keine Aktien veräussern, heisst es weiter.

Laut jüngsten Angaben werden Goldman Sachs, J.P. Morgan und die UBS den Börsengang als globale Koordinatoren und gemeinsame Konsortialführer begleiten.