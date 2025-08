Nach dem Angriff auf die Banken knöpft sich das Weisse Haus die erfolgreiche Pharmaindustrie vor. Mit überrissenen Zöllen will es das Erfolgsmodell schleifen. Was kann die Schweiz tun?

1/5 Der Aktienkurs von Roche dürfte am Montag gehörig Federn lassen. Foto: STEFAN BOHRER

Beat Schmid Fester Mitarbeiter Blick

An den Worten des US-Handelsbeauftragten gibt es nichts zu deuteln: «Wir konnten uns überhaupt nicht auf einen geeigneten Weg zur Reduzierung des Handelsdefizits einigen», sagte Jamieson Greer gegenüber Bloomberg. «Sie (die Schweizer) liefern enorme Mengen an Arzneimitteln in unser Land. Wir wollen diese Arzneimittel jedoch in unserem eigenen Land produzieren.» Mit den Zöllen, so das Verständnis der Amerikaner, will man Schweizer Unternehmen zwingen, in den USA zu produzieren. Das ist ein offen erklärter Wirtschaftskrieg.