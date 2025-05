Die beliebte Schuhmarke Skechers geht für 9 Milliarden Dollar an die Investmentfirma 3G. Deren Mitinhaber Jorge Lemann bewies einmal mehr ein gutes Näschen. Mit ihm bekommt die Sportschuh-Marke auch einen Schweizer Anstrich.

Megadeal in der Sneaker-Branche

1/5 Die Sneaker-Marke Skechers wechselt den Besitzer. Foto: Getty Images

Darum gehts 3G Capital kauft Skechers für neun Milliarden Dollar

Gründer Robert Greenberg bleibt trotz Dekotierung an Bord

Skechers-Aktie legte nach Bekanntwerden des Deals um 25 Prozent zu

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Skechers-Schuhe sind bekannt für ihren hohen Komfort. Komfortabel ist auch der Preis, den die brasilianisch-amerikanische Investmentgruppe 3G Capital für Skechers bezahlt: 9,4 Milliarden Dollar.

Das entspricht einem Preis von 63 Dollar pro Aktie. Dabei war das Skechers-Papier zuletzt weniger als 50 Dollar wert. Trotzdem ein guter Deal: Noch im Januar lag der Aktienkurs bei 80 Dollar.

Doch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump (78) führte dazu, dass Skechers im April seine Jahresprognose zurücknahm. Dadurch sank der Aktienkurs massiv. Jetzt schlug 3G zu.

Seit Bekanntwerden des Deals hat die Skechers-Aktie bereits wieder um 25 Prozent zugelegt. Grosse Änderungen bringt der Mega-Deal, der im dritten Quartal abgeschlossen werden soll, nicht mit sich: Gründer und Chef Robert Greenberg (85) bleibt an Bord, dafür will 3G Skechers von der Börse nehmen. Die Werbeverträge mit Topstars wie Fussballer Harry Kane (31) oder Rapper Snoop Dogg (53) bleiben bestehen.

Nach Bier und Burger jetzt Schuhe

Durch den neuen Besitzer bekommt Skechers auch einen Schweizer Anstrich. Hinter der Investmentfirma steht Jorge Lemann (85). Der schweizerisch-brasilianische Doppelbürger, früher Tennisspieler und in Rapperswil-Jona SG ein Nachbar von Tennis-Maestro Roger Federer (43), galt laut der «Bilanz» 2024 als sechstreichster Schweizer. Er besitzt das Bürgerrecht von Langnau BE, wo seine Vorfahren herkommen.

Lemanns Geschäftspartner und 3G-Mitbesitzer ist Marcel Telles (74). Der Brasilianer hat seinen Wohnsitz in St. Moritz GR und war in der «Bilanz»-Liste der reichsten Schweizer zuletzt auf Platz 22.

Die 2004 gegründete 3G hat ihren Sitz derweil in der US-Metropole New York. In den vergangenen Jahren machte die Investmentfirma durch die Akquisitionen des Biergiganten Anheuser-Busch, des Fastfood-Giganten Burger King oder mit den Lebensmittelmultis Kraft und Heinz Schlagzeilen. Und jetzt hat 3G auch eine Sneaker-Marke im Portfolio.