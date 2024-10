Weitere Hiobsbotschaft bei Biogen: Der Biotech-Konzern streicht am Sitz in Baar ZG 95 Stellen. Es ist der zweite Schlag – nach einer Sparrunde im Sommer 2023.

Der US-Konzern Biogen baut 95 Stellen am internationalen Sitz in Baar ZG ab. Foto: keystone-sda.ch 1/4

Auf einen Blick Biogen legt am Sitz in Baar ZG zwei Abteilungen zusammen

Als Folge streicht der Biotech-Konzern dort 95 Stellen

Der Biotech-Riese Biogen muss erneut den Rotstift ansetzen. Im Sommer 2023 strich der US-Konzern, der seinen internationalen Hauptsitz in Baar ZG hat, 1000 Stellen. Jetzt folgt eine weitere Sparrunde. Am Donnerstag informierte die Firmenspitze die Mitarbeiter, dass am Zuger Standort 95 Jobs wegfallen werden, wie das Portal «Inside Paradeplatz» berichtet.

Eine Biogen-Sprecherin bestätigte gegenüber dem Medium den Umfang des Stellenabbaus. Und weiter: «Im Rahmen eines strategischen Gutachtens haben wir die Ausrichtung von zwei Abteilungen, die hauptsächlich im internationalen Hauptsitz in Baar angesiedelt sind, bewertet.» Konkret legt das Unternehmen demnach die zwei erwähnten Abteilungen zusammen.

1000 Biogen-Angestellte arbeiten in der Schweiz

Weltweit beschäftigt Biogen rund 9000 Angestellte. Davon arbeiten 1000 Mitarbeitende in der Schweiz – je 500 in der Produktionsstätte in Luterbach SO und am Sitz in Baar. Den eigentlichen Hauptsitz hat der US-Konzern in Cambridge bei Boston, der Schweizer Standort in Baar ist für alle Geschäftstätigkeiten ausserhalb der USA zuständig.

Biogen forscht intensiv in der Neurologie und hat sich auf die Entwicklung von Medikamenten gegen schwere Krankheiten spezialisiert. Das Portfolio des Biotech-Konzerns umfasst Arzneien gegen Alzheimer und Multiple Sklerose.