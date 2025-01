Bei welchen Krankenkassen gibt es am meisten Skonto?

Auf einen Blick Krankenkassen bieten Rabatte für Vorauszahlung der Jahresprämie

Skonto kann bis zu 2 Prozent betragen, höher als Bankzinsen

Erwachsene müssen für die Grundversicherung der Krankenkasse in vielen Fällen mehrere Hundert Franken zusätzlich in diesem Jahr zahlen. Im Schnitt kostet die Grundversicherung neu knapp 450 Franken – und das jeden Monat. Macht fast 5400 Franken im Jahr. Bei einer 4-köpfigen Familie kann die Erhöhung gar 1000 Franken und mehr betragen.

Was viele nicht wissen: Man kann die Prämie bei einigen Krankenversicherern fürs ganze Jahr im Voraus zahlen und von einem Rabatt, Skonto genannt, profitieren. Das Skonto kann bis zu 2 Prozent betragen und ist somit höher als der Zins auf der Bank. Bietet die Krankenkasse den maximalen Rabatt, sparst du im Rechenbeispiel immerhin 108 Franken. Für eine Familie ist die Summe natürlich noch höher.

Bei welchen Krankenkassen lohnt es sich?

Doch nicht alle Krankenkassen gewähren diesen Rabatt, wie der «Walliser Bote» berichtet. Bei der Concordia und Groupe Mutuel ist es besser, die Prämie monatlich zu bezahlen und das Geld auf der Bank arbeiten zu lassen. Auch bei der grössten Schweizer Krankenkasse CSS ist das Skonto mit 0,25 Prozent überschaubar.

So viel Rabatt geben die Krankenkassen

Versicherung Skonto für ganzes Jahr Skonto für halbes Jahr Assura 2 Prozent 1 Prozent Sympany 2 Prozent 1 Prozent Visana 2 Prozent 1 Prozent KPT 1 Prozent 0,5 Prozent ÖKK 1 Prozent 0,5 Prozent Santias 1 Prozent 0,5 Prozent Helsana 0,5 Prozent - Swica 0,5 Prozent - CSS 0,25 Prozent - Concordia - - Groupe Mutuel - -

«Die CSS will mit dieser Regelung die Prämien tief halten sowie vorsichtig mit Prämiengeldern umgehen», begründet Sabine Betschart, Mediensprecherin der CSS gegenüber der Zeitung. Im vergangenen Jahr haben 6,4 Prozent der Kunden ihre Prämie jährlich bezahlt.

Die frühzeitige Zahlung lohnt sich vor allem bei der Assura, Sympany und Visana. Hier bekommst du 2 Prozent Rabatt. Wer die Rechnung ein halbes Jahr vorher zahlt, erhält noch 1 Prozent Skonto.

Auch Vorteile für die Kassen

Bei der KPT, der ÖKK und der Sanitas gibt es 1 Prozent für Jahreszahler. Wer die Prämie für ein halbes Jahr vorbezahlt, erhält noch 0,5 Prozent. So nutzen 14 Prozent der KPT-Versicherten diese Optionen. Die Sanitas hebt dabei heraus, dass es auch für die Krankenkassen Vorteile gibt, wenn Kunden die Prämie im Voraus zahlen. So erleichtert sich der monatliche administrative Aufwand.

Anders sieht das Nico Nabholz, Mediensprecher der Helsana. «Der Skontoabzug kommt noch aus einer Zeit, in der eine Einmalzahlung wegen der administrativen Kosten für Rechnungsversand, Postschalterzahlung und Zinsniveau ökonomisch sinnvoll war. Das ist heute nicht mehr der Fall», meint er gegenüber dem «Walliser Boten». Deshalb passte die Versicherung per 1. Januar 2025 den Skonto an. Für Jahreszahler wurde er von 1 Prozent auf 0,5 Prozent gesenkt, für Halbjahreszahler ganz abgeschafft. Auch bei der Swica hat das Skonto nur noch eine geringe Bedeutung.