Peter Spuhler ist Hauptaktionär der Schweizer Firma.

Darum gehts Aebi Schmidt fusioniert mit The Shyft Group und geht an Nasdaq

Peter Spuhler bleibt Hauptaktionär mit über 35 Prozent Aktienanteil

99 Prozent der anwesenden Aktionäre stimmten der Fusion zu

Der Weg an die New Yorker Technologiebörse Nasdaq ist für den Schweizer Fahrzeughersteller Aebi Schmidt frei. Die Aktionäre der US-Firma The Shyft Group haben der Fusion mit Aebi zugestimmt. An der ausserordentlichen Generalversammlung vom Freitag habe die Zustimmung bei 99 Prozent der anwesenden und 81 Prozent aller ausgegebenen Stimmen gelegen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Damit könne das US-Unternehmen definitiv integriert werden.

Die Transaktion soll nun Ende Juni abgeschlossen werden, ab Juli soll die Aktie dann unter dem Börsenkürzel AEBI an der Nasdaq gehandelt werden. Aebi-Schmidt-Hauptaktionär Peter Spuhler (66) werde nach der Übernahme mit einem Aktienanteil von über 35 Prozent weiter Hauptaktionär bleiben. Aebi Schmidt wird sechs von elf Mitgliedern im Verwaltungsrat stellen, Shyft fünf. Die zusammengeschlossenen Unternehmen werden dann als Aebi Schmidt Group auftreten. Der Hauptsitz bleibt in der Schweiz.

Im Dezember war die Fusion von Aebi Schmidt mit der amerikanischen Shyft Group angekündigt worden, womit der Schweizer Konzern, der zu zwei Dritteln im Besitz von Peter Spuhler ist, an die US-Börse gelangen wird. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass die Papiere von Shyft dort bereits kotiert sind.