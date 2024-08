Jährlich gut 15'000 Franken Renten sind in letzten 20 Jahren deutlich zurückgegangen – und dürften weiter abnehmen

Die Renten in der Schweiz sind in den letzten 20 Jahren deutlich gesunken, wie eine aktuelle Auswertung zeigt. Die Prognosen sind schlecht: Der Trend dürfte anhalten. Was der Rentenklau damit zu tun hat.