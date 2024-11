Die Post weitet einen Versuch mit Videoschaltern aus. Ab sofort kann man auch Päckli und Briefe virtuell aufgeben. So will der gelbe Riese die Wartezeit im Schalterraum verkürzen. Das kommt aber nicht überall gut an.

Den Brief kannst du neu am Videoschalter aufgeben

Auf einen Blick Die Post schliesst 170 Filialen bis 2028

Parallel zum Abbau tüftelt die Post an der Filiale der Zukunft

Über 1500 Beratungen per Video hat die Post bereits durchgeführt

Die Post treibt den Abbau der selbst betriebenen Filialen voran. 170 Poststellen in 150 Gemeinden werden bis 2028 geschlossen. Grund dafür ist laut der Post ein verändertes Verhalten der Kunden: Immer weniger Menschen verschicken Briefe oder tätigen ihre Einzahlungen am Schalter. Daher ist Sparen angesagt. Gut 30 Millionen Franken will der Staatsbetrieb damit einsparen. Die betroffenen Filialen sollen an Partner abgegeben werden.

Parallel dazu arbeitet die Post aber an der Filiale der Zukunft. Wie die genau aussehen wird, weiss man am Hauptsitz der Post in Bern Wankdorf selbst noch nicht. Schon heute ist aber klar, dass die Zukunft des Schalters digitaler sein wird. Und dass dem Thema Video viel Platz eingeräumt wird. Seit Anfang Jahr laufen erste Tests in acht Filialen. In einem separaten Videoraum können Kundinnen und Kunden mit einem Berater sprechen. Er wird live zugeschaltet und hilft zum Beispiel bei Fragen zur Postfinance oder wenn man einen Strafregisterauszug braucht.

Neu auch Briefe und Päckli

Postchef Roberto Cirillo (53) will 100 Millionen Franken in die Modernisierung des Postnetzes investieren. Wie wichtig dabei das Thema Video ist, zeigt sich am Ausbau des Pilotversuchs. Heute Montag hat die Post den Test auf weitere sieben Filialen ausgeweitet, wie der gelbe Riese mitteilt. Parallel dazu weitet die Post auch das Angebot aus. Neu gibt es nicht nur Videoberatung im separaten Raum, sondern auch einen speziellen Videoschalter mit Bildschirm neben den klassischen Schaltern. Dort kann man neu sogar Briefe und Päckli aufgeben.

Hier gibts Videoberatung im separaten Raum:

Genève 1 Mont-Blanc

Petit-Lancy 1 GE

Monthey VS

Bern 1 PostParc

Oberwil BL

Berikon-Widen AG

Hier gibts Videoberatung am separaten Schalter:

Altdorf UR

Le Sentier VD

St. Imier BE

Basel BHF

Glattbrugg ZH

Jona SG

Urdorf ZH

Heiden AR

Buchs SG

1500 Beratungen per Video

Mit den Videoschaltern will die Post Wartezeiten an den Schaltern verkürzen. «Die Post profitiert davon, dass sie Personalengpässe reduzieren kann und durch kürzere Warteschlangen das Kundenerlebnis verbessert. Die Wahl zwischen Schalter oder Video bleibt selbstverständlich bei der Kundschaft», heisst es dazu etwas PR-lastig in einem Blogbeitrag.

Doch die Stossrichtung ist klar: Statt in der Schlange vor den Schaltern zu warten, sollen sich Kundinnen und Kunden vor einen Bildschirm setzen und sich digital beraten lassen.

Bei der Kundschaft kommt das laut der Post gut an. Über 1500 Beratungen per Video haben bereits stattgefunden.

Kritisiert wird das neue Angebot dagegen von der Gewerkschaft Syndicom. Sie befürchtet, dass der Service public damit noch stärker abgebaut wird und es zu einem grösseren Personalabbau kommt. Die Tests laufen noch bis Mitte 2025. Dann zieht die Post ein Fazit und entscheidet, wie es mit der Videostrategie weitergeht.