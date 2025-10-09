DE
Innerrhoder Unternehmer Josef Bischofberger-Krüsi
Erfinder des «Bärli-Biber» stirbt mit 90 Jahren

Der Erfinder des kultigen «Bärli-Biber», Josef Bischofberger-Krüsi, ist im Alter von 90 Jahren verstorben. Der Innerrhoder Unternehmer gründete die Bischofberger AG und machte den Biber zu einem der beliebtesten Schweizer Snacks.
Der Innerrhoder Biber-Unternehmer Josef Bischofberger-Krüsi (rechts) mit seinen Söhnen Reto und Urs.
  • Josef Bischofberger-Krüsi, Gründer der Bärli-Biber, ist mit 90 Jahren verstorben
  • Bischofberger AG in Weissbad AI wird seit 2000 von seinen Söhnen geführt
  • 1957 liess er die Marke «Bärli-Biber» eintragen und gründete 1960 die Firma
Patrik Berger und Keystone-SDA

Den «Bärli-Biber» kennt in der Schweiz jedes Kind. Er ist Kult, gehört in jedes Militär-Fresspäckli oder auf jede Schulreise. Jetzt ist der Erfinder des «Bärli-Biber», der Innerrhoder Unternehmer Josef Bischofberger-Krüsi, im Alter von 90 Jahren gestorben. Den für seine «Bärli-Biber» bekannten Betrieb Bischofberger AG in Weissbad AI führen seit dem Jahr 2000 die beiden Söhne Reto und Urs Bischofberger.

Josef Bischofberger-Krüsi ist am letzten Sonntag gestorben, wie der Todesanzeige im «Appenzeller Volksfreund» vom Donnerstag zu entnehmen ist. Der gelernte Bäcker-Konditor sei bereits früh vom Appenzeller Biber begeistert gewesen, heisst es in einem Nachruf der Bischofberger AG.

1960 Firma der Eltern übernommen

Bereits 1957 habe Josef Bischofberger-Krüsi die Marke «Bärli-Biber» eintragen lassen, heisst es im Nachruf weiter. 1960 übernahmen Josef und Alice Bischofberger-Krüsi die Bäckerei seiner Eltern und gründeten die Bischofberger AG. Der Betrieb setzte bald ganz auf die Produktion von Biber, die auch für ihre kunstvoll bedruckten Verpackungen bekannt sind.

