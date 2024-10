Inmitten von Streiks Boeing will in kommenden Monaten rund 17'000 Stellen streichen

Der angeschlagene US-Flugzeugbauer Boeing hat angekündigt, in den kommenden Monaten etwa zehn Prozent seiner weltweiten Stellen zu streichen - also rund 17'000 Jobs. Der Abbau soll zur Überwindung der finanziellen Probleme beitragen, wie Boeing am Freitag mitteilte.