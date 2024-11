1/7 Ex-Fussballprofi Shkëlzen Gashi ist als Immobilienunternehmer tätig. Foto: Urs Lindt/freshfocus

Auf einen Blick Zwei Ex-Fussballprofis bauen jetzt Häuser in den Kantonen Aargau und im Zürich

Das Projekt in Döttingen AG umfasst 20 Wohnungen mit toller Aussicht

Martin Schmidt Redaktor Wirtschaft

Sie haben beide einst als Fussballprofis für den FC Aarau die Fussballschuhe geschnürt, nun wollen sie im Kanton Aargau Häuser bauen. Shkëlzen Gashi (36) holte in seiner Karriere in der Super League einen Cupsieg mit GC, eine Meisterschaft mit dem FC Basel und zwei Torjägerkanonen. Remo Staubli (36) lief für den FC Zürich und FC Aarau in der Super League auf.

Mittlerweile sind die beiden Ex-Profis mit Gashis Bruder Dardan unternehmerisch tätig. Sie gründeten vor drei Jahren die RSD Real Estate AG mit Sitz in Zürich. Dardan Gashi kommt aus der Baubranche und stellte den Kontakt zum Projektpartner, der Haefeli Architekten GmbH, her, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Gemeinsam planen sie am Probstberg in der Gemeinde Döttingen AG den Bau von 20 Wohnungen. Kostenpunkt: 13 Millionen Franken. Gegen das Projekt sind während der Auflage Einsprachen eingegangen.

Wohnungen im Februar 2025 bezugsbereit

Das Projekt sieht fünf Terassenbauten aus Beton mit jeweils fünf Etagen an einer Hanglage mit toller Aussicht vor. Dabei sollen Eigentumswohnungen im gehobenen Segment mit 2,5- bis 5,5-Zimmern entstehen. Für Energie und Heizung sind Fotovoltaikanlagen und Wärmepumpen vorgesehen. Der Bau soll im Frühling losgehen und anderthalb Jahre dauern, sagt der Architekt zur «Aargauer Zeitung».

Ein anderes Projekt der RSD Real Estate AG ist voraussichtlich schon im Februar bezugsbereit. Die Ex-Profis bauen in der Gemeinde Rüschlikon ZH zwei Häuser, die Maisons Vertuxe heissen, mit 15 Luxuswohnungen. Die 2,5-Zimmerwohnungen beginnen bei 87 Quadratmetern Wohnfläche plus Balkon. Die grössten 4,5-Zimmer-Wohnungen verfügen über knapp 160 Quadratmeter und etwa 980 Quadratmeter Balkonfläche. Gemäss Homepage sind acht von 15 Wohnungen reserviert. Kaufpreise gibt es nur auf Anfrage.