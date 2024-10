Untersuchungen zum Cyber-Sabotageakt bei OneLog laufen

Verschiedene Schweizer Verlage nutzen die Services von OneLog – darunter auch Ringier.

Blick-Redaktion In eigener Sache

Seit Donnerstag, 24.10.2024, ist die Anmeldung und Registrierung über OneLog, das Login-Tool der Schweizer Medien- und Verlagshäuser, aufgrund eines Cyber-Sabotageakts nicht möglich. OneLog ist ein Gemeinschaftsunternehmen von CH Media, NZZ, Ringier und TX Group. Die Titel von NZZ und CH Media sind nicht betroffen, da sie die Login-Lösung von OneLog noch nicht eingeführt haben.

OneLog arbeitet mit Hochdruck gemeinsam mit allen beteiligten Unternehmen an Massnahmen, um die betroffenen Dienste in den nächsten Tagen wiederherzustellen. Zudem führt OneLog umfassende Untersuchungen durch, um das volle Ausmass und die konkreten Auswirkungen des Cyberangriffs zu eruieren. Seit dem Bekanntwerden des Angriffs steht OneLog mit allen zuständigen Behörden in der Schweiz und der EU in Kontakt.

In den nächsten Tagen wieder verfügbar

Grundsätzlich sollten Nutzerinnen und Nutzer für jede Anwendung und jeden Dienst ein einzigartiges, starkes Passwort wählen. So bleibt die Sicherheit anderer Konten auch dann gewahrt, wenn ein einzelnes Passwort kompromittiert wird – wofür bei OneLog bis anhin keine Hinweise vorliegen.

Nach aktueller Einschätzung werden die OneLog-Plattform sowie die damit verbundenen Dienstleistungen in den nächsten Tagen wieder verfügbar sein. Eine Information erfolgt, sobald der genaue Zeitpunkt feststeht.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in dieser Situation.