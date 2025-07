In Deutschland Amazon kassiert Niederlage vor Gericht

Der Onlinehändler Amazon muss in Deutschland Sonderangebote in Zukunft teilweise anders kennzeichnen als bisher. Das Landgericht München I erklärte die Preiswerbung des Konzerns bei den «Prime Deal Days» in drei Fällen für rechtswidrig.

Publiziert: 16:00 Uhr