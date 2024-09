Auf einen Blick Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Christian Kolbe Redaktor Wirtschaft

Wenn von Betongold die Rede ist, denken die meisten sofort an grosse Immobilienkonzerne oder Superreiche, die ihr Vermögen in lukrativen Geschäftshäusern oder millionenschweren Prunkbauten gebunkert haben. Nun zeigt eine Auswertung von Moneypark, dass auch in vielen kleinen Privathaushalten «verstecktes Betongold» schlummert.

Der Hypotheken- und Immobilienspezialist zeigt Wege zur Nutzung auf. Denn dank Betongold könne man auch im Alter, nach der Pensionierung, ruhig schlafen. Man muss das Betongold nur richtig polieren und es zum Glänzen bringen, heisst es in der Studie.