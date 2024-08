Swiss verfehlt Pünktlichkeitsziel

Zu viele Flieger der Swiss landen noch immer zu spät (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Allerdings hat sich die Pünktlichkeit wegen diverser getroffener Massnahmen im Vergleich mit dem Vorjahr um 3 Prozentpunkte erhöht: Bis zum 18. August hätten dieses Jahr 64 Prozent der Flüge pünktlich abgehoben, teilte die Fluggesellschaft am Mittwoch mit.

In den Sommermonaten seien jedoch mehr Fluggäste «von Unregelmässigkeiten» betroffen gewesen als im Vorjahr, schrieb die Airline weiter. Diese seien jedoch zum grössten Teil nicht durch die Swiss selbst verschuldet, sondern aufgrund von externen Faktoren wie Gewittern oder Engpässen bei der europäischen Flugsicherung und den daraus resultierenden Folgeverspätungen entstanden.

Laut der Mitteilung flogen in der Sommerferienzeit, also von Anfang Juli bis Mitte August, 2,8 Millionen Passagiere mit der Swiss. Das entspricht einem Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Dabei sei der 14. Juli mit mehr als 63'000 Fluggästen der Rekordtag gewesen, heisst es.