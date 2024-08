1/5 Monika Ribar ist seit 2014 Präsidentin der SBB.

Wechsel an der Spitze der Schweizerischen Bundesbahnen: André Wyss wird im April 2025 in den Verwaltungsrat der SBB berufen und im Jahr 2026 das Präsidium übernehmen. Dies habe der Bundesrat an seiner heutigen Sitzung beschlossen, geht aus einer SBB-Mitteilung am Mittwochnachmittag hervor.

André Wyss ist Schweizer und war seit 2018 CEO des international tätigen Schweizer Bau- und Immobiliendienstleisters Implenia. Diesen Posten wird der in Bottmingen BL wohnhafte Wyss Ende März 2025 aufgeben, wie es weiter heisst.

Amtszeit von maximal zwölf Jahren

Weiter wird die Ära von Monika Ribar im Jahr 2026 enden. Aufgrund der Amtszeitbeschränkung von zwölf Jahren muss sie das Präsidium aufgeben. «Um die Nachfolge von Monika Ribar nahtlos sicherzustellen, wurde frühzeitig durch den Bund ein Findungsprozess durchgeführt, aus dem André Wyss als geeignete Person hervorging», schreibt die SBB.

Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Verwaltungsrates der SBB und das Präsidium jeweils für eine Dauer von zwei Jahren. Als Alleinaktionär der SBB nimmt der Bund die Befugnisse der Generalversammlung wahr.