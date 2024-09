Hunderte seltene Oldies Mysteriöser Schrottplatz kommt unter den Hammer

Rudi Kleins Schrottplatz in Los Angeles war mythisch. Am 26. Oktober versteigert Sotheby's seine einzigartige Sammlung, darunter seltene Mercedes-Modelle. Die Auktion zieht grosses Interesse auf sich, obwohl viele Autos in schlechtem Zustand sind.