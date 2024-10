Linien-Pilot stirbt während Flug

Airbus von Turkish Airlines (Symbolbild). Foto: ADRIAN DENNIS

AFP Agence France Presse

Die Maschine der Turkish Airlines machte in New York eine Notlandung, wie die Fluggesellschaft am Mittwoch mitteilte. Der Airbus 350 war am Dienstagabend auf dem Flug von Seattle nach Istanbul, als der Pilot plötzlich zusammenbrach.

Ein weiterer Pilot und sein Co-Pilot hätten sich zur Notlandung entschieden. Der 59-Jährige sei jedoch noch vor der Landung in New York gestorben. Laut Turkish Airlines arbeitete er seit 2007 für das Unternehmen. Eine medizinische Untersuchung im März habe keinerlei Gesundheitsprobleme ergeben.