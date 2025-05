1/7 Seit 2022 ist Heiko Schäfer CEO von Mammut. Foto: Herbert Zimmermann

Michael Hotz Redaktor Wirtschaft

Mammut-Chef Heiko Schäfer (51) heimst gerade viel Lob ein: Der Schweizer Outdoor-Ausrüster macht in den sozialen Medien Werbung für einen hauseigenen Fotowettbewerb – mit dem deutschen CEO in der Hauptrolle. Insbesondere auf Instagram geht das Video dazu gerade viral. Seit diesem Mittwoch verzeichnet der Clip bereits drei Millionen Aufrufe, hat über 57'000 Herzchen bekommen. In den Kommentaren ist der Protagonist Schäfer der gefeierte Mann.

Der Mammut-CEO outet sich dabei als Homeoffice-Fan. «Ich verstehe, warum meine Bürokollegen flexibles Arbeiten mögen», sagt er auf Englisch im offiziellen Video, das auf Youtube aufgeschaltet ist. Manchmal werde das Konzept etwas zu wörtlich genommen.

Aber: «Ich stimme dem zu.» Anschliessend gibt Schäfer eine kleine Jodel-Einlage von sich, dann zoomt die Kamera langsam raus, bis man erkennt: Der Chef des Aargauer Herstellers von Kletterkleidung macht Homeoffice – in der Eiger-Nordwand. Inklusive Bürotisch und Laptop. Und im adretten Anzug.

Aufwendige Dreharbeiten

Die Aufnahmen wurden im April gemacht, wie Mammut auf Blick-Anfrage erklärt. «Die Vorbereitungen vor Ort nahmen einen ganzen Tag in Anspruch – die Filmcrew und die lokalen Bergführer richteten alles sorgfältig ein», sagt eine Sprecherin zu Blick.

Anschliessend sei zwei Tage lang geshootet worden: «Einen Tag lang standen Heiko und unser Mammut-Athlet Jérémie Heitz gemeinsam vor der Kamera, am zweiten Tag wurden weitere Aufnahmen mit Heiko gemacht.» Wie der CEO an die Eiger-Nordwand gekommen ist, verrät Mammut nicht. «Nur so viel sei verraten: Es gibt verschiedene Wege durch die Eiger-Nordwand zu diesen spektakulären Orten. Ein Helikopter war dabei nicht im Einsatz – die Sicherheit aller Beteiligten lag in den erfahrenen Händen lokaler Bergführer.»

Er kennt die Eiger-Nordwand bereits

Mit feinen Zwirnen kennt sich Schäfer aus, schliesslich war er vor seinem Wechsel im Mai 2002 zu Mammut operativer Leiter bei Hugo Boss. Und auch die Eiger-Nordwand war für den Manager, der aus dem flachen Norddeutschland stammt, kein unbekanntes Terrain.

Einige Monate nach seinem Amtsantritt machte er mit seinem Managementteam einen Ausflug in die weltbekannte Kletterwand, wie Schäfer in einem Interview mit der «Handelszeitung» verriet. Jetzt weiss auch das Internet, dass er sich in luftiger Höhe wohlfühlt.