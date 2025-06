Kult-Restaurant in Bern schliesst für immer

Kult-Restaurant in Bern schliesst für immer

1/4 Das Berner Lokal Zum Äusseren Stand ist geschichtsträchtig. Foto: zum Äusseren Stand

Darum gehts Restaurant zum Äusseren Stand in Bern geschlossen. Wird nur noch als Eventlocation genutzt

Historisches Gebäude: Ort der Unterzeichnung der ersten Bundesverfassung 1848

Restaurant trug nur 15 Prozent zum Gesamtumsatz bei Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Das historische Restaurant zum Äusseren Stand in Bern hat seine Türen für immer geschlossen. Wie die «Berner Zeitung» am Dienstag berichtete, kehrten zuletzt zu wenige Gäste im Kult-Lokal an der Zeughausgasse ein, das nur fünf Gehminuten vom Bundeshaus entfernt liegt.

Die Geschichte des Äusseren Stand reicht bis ins Jahr 1730 zurück. Ursprünglich diente es als eine Art Jugendparlament der alten Republik Bern. Im Laufe der Zeit fungierte das Gebäude als Gerichtsgebäude, Alpines Museum und sogar als Verkaufsraum für Gartenmöbel. Auch Schweizer Geschichte wurde im Äusseren Stand geschrieben: 1848 wurde hier die erste Bundesverfassung unterzeichnet.

Hochzeiten können noch gefeiert werden

Die Schliessung des Restaurants erfolgte laut Bericht in Absprache mit der Hauseigentümerin, der Stiftung Rathaus des Äusseren Standes. Diese wird von Bund, Kanton Bern, Stadt, Burgergemeinde und der Post getragen. Das Restaurant habe zuletzt nur noch 15 Prozent zum Umsatz beigesteuert und sei deshalb nicht rentabel gewesen.

Obwohl die Kult-Beiz nun geschlossen ist, bleibt der Äussere Stand laut der «Berner Zeitung» ein zentraler Ort für Veranstaltungen wie Bankette und Hochzeiten. Auch im ehemaligen Hofcafé finden weiterhin gelegentlich Partys statt. Gerade die Politiker lieben das Lokal. «Insbesondere während der Sessionen von National- und Ständerat haben wir viele politische Anlässe», sagt Martin Hebeisen, der das Eventgeschäft im Äusseren Stand weiter betreibt.