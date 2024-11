IT und KV sind die umkämpftesten Lehrberufe in der Schweiz. Yousty meldet jedoch noch tausende freie Stellen, besonders im Detailhandel. Experten empfehlen, flexibel zu sein und auch weniger bekannte Ausbildungen in Betracht zu ziehen.

1/5 Die Ausbildung als Mediamatiker/in EFZ ist momentan am härtesten umkämpft. Foto: Berufsbildungscenter.ch

Auf einen Blick Kampf um beliebte Lehrstellen trotz vieler freier Ausbildungsplätze

IT und KV sind besonders umkämpfte Bereiche für Lehrstellen

9315 freie Lehrstellen bei den zehn beliebtesten Ausbildungen verfügbar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Jean-Claude Raemy Redaktor Wirtschaft

Hast du oder hat dein Kind schon eine Lehrstelle? Die Geschichte von Carmen Alig (44), die aus lauter Verzweiflung für ihren Sohn Gianni (14) via Linkedin-Post eine Lehrstelle sucht, wirft hohe Wellen. Und zeigt, dass trotz einiger freier Lehrstellen die Suche aufwendig und ein Vertragsabschluss alles andere als sicher ist.

Blick hat beim Lehrstellenportal Yousty nachgefragt, welche Lehrstellen am härtesten umkämpft sind – also wo es die meisten Anfragen pro Lehrstelle gibt. Das sind folgende Berufe:

Mediamatiker/in EFZ Informatiker/in EFZ ICT-Fachperson EFZ Laborant/in EFZ Entwickler/in digitales Business EFZ Kaufmann/Kauffrau EFZ (KV) Fachperson Betreuung EFZ Zeichner/in EFZ Fachperson Gesundheit EFZ Fachperson Apotheke EFZ

«Es gibt einen intensiven Kampf um Lehrstellen in beliebten Bereichen wie IT oder KV», kommentiert Yousty-Marketingchefin Lale Coban (30). Wer in diesen Bereichen eine Lehrstelle sucht, muss beim Start der Lehrstellenvergaben ab Anfang August bereit sein. «Die Jugendlichen wissen, dass man sich früh bewerben muss – beliebte Lehrstellen haben extrem viele Bewerberinnen und Bewerber», so Coban.

Es gebe aber auch viele freie Lehrstellen. Bei den zehn mengenmässig beliebtesten Ausbildungen gibt es aktuell noch 9315 freie Lehrstellen.

Rang Lehre Freie Lehrstellen am 27.11.2024 1. Detailhandelsfachmann/frau EFZ 2005 2. Kaufmann/Kauffrau EFZ (KV) 1401 3. Fachperson Gesundheit EFZ 941 4. Elektroinstalleur/in EFZ 919 5. Koch/Köchin EFZ 828 6. Detailhandelsassistent/in EFZ 748 7. Logistiker/in EFZ 738 8. Fachmann/frau Betriebsunterhalt EFZ 599 9. Fachmann/frau Hotellerie-Hauswirtschaft EFZ 570 10. Fachmann/frau Betreuung EFZ 566

Coban erinnert daran, dass Jahr für Jahr rund 5 bis 10 Prozent der Lehrstellen unbesetzt bleiben. Die meisten freien Stellen hat es aktuell, wenig überraschend, im Kanton Zürich (3734), gefolgt von Bern (2829) und St. Gallen (2525). Am unteren Ende der Skala ist Uri, mit noch 145 freien Lehrstellen. Es hat also noch in jedem Kanton Hunderte freie Lehrstellen.

Hartnäckig und offen sein

Warum haben dann so viele Mühe, eine Lehrstelle zu finden? Coban meint, dass viele Schüler «auf bekannte Ausbildungen fixiert» sind, für welche in ihrem Bekanntenkreis schon Erfahrungswerte vorliegen. Sie ermahnt, dass man «seinen Horizont erweitern» soll, viel schnuppern geht und im Rahmen von Berufsmessen erörtert, wofür man allenfalls noch geeignet wäre und ob dafür Interesse vorhanden ist. «Es muss auch einen Plan B und einen Plan C geben», so Coban.

Weiter bemerkt sie, dass keine Bewerbung umsonst ist: «Absagen gehören dazu und es ist wichtig, dranzubleiben.» Bei einer Absage dürfe man ruhig Feedback einholen. Coban rät überdies, seine Bewerbungsunterlagen regelmässig zu optimieren, sich seriös auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten und möglichst viel Motivation an den Tag zu legen.

Falls es doch nicht klappen sollte, erinnert Coban daran, dass man sich auch nach der Lehre noch weiterbilden oder umschulen kann, um dereinst an den gewünschten Traumjob zu kommen.