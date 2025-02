Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Es sind immer wieder unangenehme Überraschungen, wenn die Nebenkostenrechnungen ins Haus flattern. Duschen, baden, Geschirrspülen oder das Handy aufladen. Alles Dinge, die wir täglich im Alltag tun, aber kaum aufs Jahr hin hochrechnen. Doch wie viel kosten die Tätigkeiten, wenn wir sie jeweils einmal machen?

Was kostet einmal duschen?

Fürs Duschen geben wir ganz schön Geld aus. Wie bei vielem im Haushalt zahlt man fürs Wasser und den Strom. Ein durchschnittlicher Duschkopf verbraucht pro Minute 12 Liter Wasser. In der Stadt Zürich kostet der Kubikmeter Trinkwasser (1000 Liter) 1.75 Franken, was etwa dem Durchschnittspreis in der Schweiz entspricht. Bei einer Duschzeit von sieben Minuten ergibt das 14.7 Rappen.

Dazu kommen die Stromkosten. Kaltduscher sparen, denn die Energie wird gebraucht, um das Wasser auf die gewünschte Temperatur zu erhitzen. Der Energiebedarf, um einen Liter auf 40 Grad zu erwärmen, beträgt circa 0,04 Kilowattstunden (kWh). Der durchschnittliche Strompreis in der Schweiz ist im Jahr 2025 auf 29 Rappen/kWh gesunken. Davon ergeben sich Stromkosten von 97.44 Rappen. Insgesamt geben wir also 1.12 Franken für einmal Duschen aus.

Trotzdem: Das Geld wird es den meisten Wert sein. Lieber bezahlen als stinken. Aber schon einmal überlegt, die Duschzeit zu reduzieren?

Was kostet einmal baden?

Die grosse Frage bleibt: Was ist günstiger, Duschen oder Baden? Eine Badewanne fasst durchschnittlich 150 Liter. Das ergibt Wasserkosten von 26.25 Rappen. Die Stromkosten für diese Füllmenge belaufen sich auf 174 Rappen. Total kostet einmal Erholen in der Badewanne 2 Franken. Duschen ist also um einiges günstiger.

Langduscher kommen aber auch auf ihre Kosten. Wer länger als 12½ Minuten unter der Dusche steht, nimmt besser ein Bad.

Was kostet einmal WC spülen und Hände waschen?

Die Spülung beim WC und das anschliessende Händewaschen fällt zum Glück nicht so sehr ins Gewicht. Bei gründlichem Händewaschen verbrauchen wir etwa zwei Liter Wasser.

Hinzu kommt der Wasserverbrauch der Toilette. Dabei unterscheiden sich die Spülkästen stark. Neuere WCs brauchen im Schnitt fünf Liter. Ältere manchmal mehr als das Doppelte. Auf die Kosten schlägt das nicht so stark. Mit modernem Spülkasten 1.23 Rappen, mit älterem 2.1 Rappen.

Was kostet einmal Kleiderwaschen?

Mieter kennen das: Will man waschen, muss man in der Waschküche eine Karte oder einen Schlüssel einschieben oder Münzen einwerfen. Das hat seinen guten Grund. Denn die Kleider zu waschen, ist nicht ganz billig. Auch hier setzen sich die Kosten aus Strom- und Wasserpreis zusammen.

Gemäss dem Hausgerätespezialist Bosch braucht es für einen Waschgang durchschnittlich 50 Liter Wasser, was 8.75 Rappen entspricht. Die Stromkosten unterscheiden sich stark nach der Art des Waschgangs. Insgesamt braucht es für eine 40-Grad-Wäsche gut 26 Rappen, bei einer Wäsche mit 60 Grad kommt man auf gut 52 Rappen.

Wer also nicht so heiss wäscht, spart die Hälfte.

Was kostet einmal Wäschetrocken?

Die gängigen Tumbler unterscheiden sich stark in der Energieeffizienz. Ältere Modelle mit der Energieeffizienzklasse A oder B brauchen circa 4 kWh Strom für einen Trockengang. Das kostet gleich einmal 1.16 Franken.

Neuere Trockner der Energieeffizienzklasse A+ oder A++ verbrauchen mit etwa 1,8 kWh weniger als die Hälfte. Ein Trockengang kostet so nur 0.52 Franken.

Was kostet einmal Geschirrspülen?

Geschirrspülen mit der Maschine ist nicht nur gemütlicher, als von Hand abzuwaschen, sondern auch umweltschonender und günstiger. Man braucht dabei weniger Wasser und somit auch weniger Strom. Im Schnitt sind es 15 Liter Wasser. Insgesamt kostet einmal Geschirrspülen 61 Rappen.

Zudem wichtig: Wenn möglich immer den Energiesparmodus verwenden und den Geschirrspüler voll auffüllen.

Was kostet eine Stunde Fernsehschauen?

Gute Nachrichten für Serien- und Filmjunkies. Wer den Fernseher stundenlang braucht, muss nicht so tief ins Portemonnaie greifen. Praktisch kein TV braucht mehr als 0,1 kWh pro Stunde. Für einen dreistündigen Filmabend reichen 10 Rappen also aus.

Was kostet einmal Handyaufladen?

Das Handy lädt sich praktisch gratis. Auch wenn man sich immer wieder darüber nervt, wie schnell der Akku verloren geht, braucht ein Telefon überhaupt nicht viel Strom. Das Aufladen eines iPhone 16 Pro kostet von null auf hundert Prozent gerade einmal 0,4 Rappen. Wenn du dein Handy pro Tag einmal lädst, bezahlst du im Jahr 1.46 Franken.