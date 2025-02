Kudelski baut 160 Stellen ab

1/2 Kudelski streicht 160 Job – 45 davon in Cheseaux-sur-Lausanne VD.

Kudelski streicht in der Schweiz 40 bis 45 Vollzeitstellen, teilte das Waadtländer Unternehmen am Dienstagabend in einem Communiqué mit. Weltweit sollen es 160 Jobs sein, die einer Restrukturierung beim Verschlüsselungsspezialisten zum Opfer fallen. Der Personalabbau werde in allen Geschäftsbereichen und Unternehmensfunktionen der Gruppe durchgeführt. Die Tochter Nagravision werde eine neue Organisationsstruktur einführen.



Kudelski Security werde weiter in den Markt für die Cybersicherheit von Betriebstechnologien (OT) expandieren, hiess es. Und Kudelski IoT werde sich auf die Verfolgung von Gütern sowie neue Initiativen im Internet der Dinge (IoT) konzentrieren. Damit sollen beide Bereiche den Weg zu profitablem Wachstum beschleunigen.



Darüber hinaus soll die Restrukturierung der Tochter Nagravision eine neue Grundlage für die Expansion über den digitalen Videomarkt hinaus bieten. Die angekündigten Massnahmen würden voraussichtlich im wesentlichen im ersten Halbjahr 2025 abgeschlossen, schrieb Kudelski weiter.