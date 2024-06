Coop startet Food-Waste-Projekt mit Frischfleisch

Coop startet ein Pilotprojekt zur Reduktion von Lebensmittelverschwendung. In 16 Filialen bietet die Detailhändlerin neu Frischfleischprodukte, die am Verbrauchsdatum tiefgekühlt werden, zum halben Preis an.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Coop geht gegen die Verschwendung von Lebensmitteln an der Fleischtheke vor. Frischfleisch wird neu tiefgekühlt günstiger verkauft.

Geld sparen und Food Waste reduzieren? Klingt nach einer Win-win-Situation. Genau das macht sich Detailhandelsriese Coop zunutze. Den Kundinnen und Kunden werden ausgewählte Frischfleischprodukte, die am Verbrauchsdatum tiefgekühlt werden, zu einem reduzierten Preis angeboten. Durch das Einfrieren bleiben die Produkte weitere 90 Tage haltbar, schreibt Coop in einer Medienmitteilung am Montag.

Durchgeführt wird das Pilotprojekt in 16 Supermärkten in der Verkaufsregion Nordwestschweiz-Zentralschweiz-Zürich. Die ausgewählten Tiefkühlprodukte seien mit dem Aufkleber «Verwenden statt Verschwenden» und dem Tiefkühlsymbol gekennzeichnet, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

«Dieses Vorgehen wird seit letztem Jahr durch angepasste gesetzliche Rahmenbedingungen vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen gefördert», schreibt Coop. Mit dieser Initiative verfolge man das Ziel, Food Waste bei Frischfleisch «vollständig» zu vermeiden.