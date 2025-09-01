Jetzt spricht der dreiste Mützli-Dieb vom US Open

Ein polnischer Millionär sorgt für Empörung am US Open. Er entreisst einem jungen Fan eine signierte Mütze vor laufender Kamera und steckt sie ein. Nach heftiger Kritik entschuldigt sich der CEO und verspricht, sich für Kinderprojekte einzusetzen.

1/5 Hier klaut der polnische CEO dem jungen Tennisfan die signierte Mütze. Foto: Instagram

Darum gehts Polnischer Millionär klaut Fan-Mütze. Entschuldigt sich nach Shitstorm

CEO verspricht, sich für Kinder- und Jugendprojekte zu engagieren

Bestohlener Junge erhält zwei signierte Mützen von Tennisspieler Majchrzak Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Wie frech ist das denn! Der polnische Millionär und CEO Piotr Szczerek klaut einem jungen Tennis-Fan eine signierte Mütze – vor laufender Kamera. Die begehrte Kopfbedeckung bekommt der Knirps am US Open vom polnischen Tennis-Ass Kamil Majchrzak (29) überreicht. Er freut sich schon, da reisst sie ihm Szczerek vor der Nase weg. Und stopft sie gierig in die Tasche seiner Begleiterin.

Die Szene geht viral. Das Entsetzen ist gross, längst nicht nur unter Tennisfans. Der «Mützen-Mopser» muss sich ganz schön was anhören, löst einen zünftigen Shitstorm aus. Nun meldet sich der Chef des polnischen Landschaftsbau- und Pflasterungsunternehmens Drogbruk in den sozialen Medien zu Wort. «Ich war überzeugt, der Tennisspieler würde mir die Kappe reichen – für meine Söhne, die zuvor um Autogramme gebeten hatten», führt er wortreich aus.

«Ich habe den Jungen verletzt»

Dieser Irrglaube habe ihn «instinktiv» die Hand ausstrecken lassen. «Heute weiss ich, dass ich etwas getan habe, das aussah, als hätte ich einem Kind absichtlich ein Souvenir weggenommen», schreibt Piotr Szczerek weiter. Das sei nicht seine Absicht gewesen. «Das ändert aber nichts daran, dass ich den Jungen verletzt und die Fans enttäuscht habe.» Er verspricht, sich künftig für Kinder- und Jugendprojekte zu engagieren. «Verlorenes Vertrauen kann ich nur durch Taten wiederherstellen.»

Freuen dürfte sich der bestohlene Bub. Nach dem Vorfall hat ihn Majchrzal nämlich ausfindig gemacht. Und ihm ein neues Käppi geschenkt. Nun bekommt er auch noch die vom dreisten CEO gestohlene zurück. Er kann seinen Freunden gleich zwei unterschriebene Mützen präsentieren. Und erst noch eine coole Story erzählen.