Foto: KEYSTONE

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Gute Nachrichten aus der Schweizer Wirtschaft! Auf bereinigter Basis legte das Bruttoinlandprodukt (BIP) zwischen Januar und März 2025 zum Vorquartal um 0,7 Prozent zu, wie die am Donnerstag publizierte Erstschätzung des Staatssekretariates für Wirtschaft (Seco) zeigt.

Zum Wachstum habe insbesondere der Dienstleistungssektor beigetragen, heisst es im Communiqué. Aber auch die Industrie sei in der Summe gewachsen.



Damit kommt die BIP-Entwicklung klar über den Erwartungen zu liegen. Von der Nachrichtenagentur AWP befragte Ökonominnen und Ökonomen hatten lediglich mit einem Wachstum von 0,2 bis 0,5 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal hatte das BIP um 0,5 Prozent zugelegt.



Eine offene Frage ist allerdings, inwieweit das aktuelle Wachstum von Vorzieheffekten angetrieben wurde. Laut Ökonomen dürfte es solche wegen der Zollandrohungen durch US-Präsident Donald Trump gegeben haben. Firmen könnten also das noch tiefere Zollumfeld im Startquartal genutzt haben. Der "Liberation Day" fand dann zu Beginn des zweiten Quartals statt.



Hinweis: Die aktuellen Daten basieren auf einer Schnellschätzung des Seco. Die offizielle Schätzung zum ersten Quartal wird am 2. Juni veröffentlicht.