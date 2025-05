«Guter Spirit, hohe Qualität» Martullo-Blocher preist Künzli-Sneaker an

Magdalena Martullo-Blocher hat an der grössten Sneaker-Messe Europas am Stand von Künzli einen grossen Auftritt. Sie preist in einem Video die Vorzüge der neuen Schuh-Marke ihres Mannes an – auf Englisch. Das Video geht in den sozialen Medien gerade so richtig ab.

Publiziert: 16:27 Uhr