DE
FR
Abonnieren

Gute Nachricht für Kunden
Preisüberwacher einigt sich mit Online-Plattformen auf neue Preise

Erstmals gibt es einvernehmliche Regeln zwischen dem Preisüberwacher und den Schweizer Inserat-Plattformen. Das Ziel sind bessere Kostenkontrollen und tiefere Gesamtkosten.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
Kommentieren
1/2
Die Preise bei Homegate und Co. werden in der Schweiz neu stärker reguliert. (Archivbild)
Foto: GAETAN BALLY

Darum gehts

  • Neue Preisregeln für Plattformen wie Homegate.ch ab 1. April 2026
  • Flex Offer soll Preistransparenz in Immobilienbereich verbessern, sagt Preisüberwacher
  • Ricardo gewährt 10 Prozent Rabatt auf Erfolgsgebühren für bestimmte Verkäufe
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
Keystone-SDA und Michael Hotz

Der Schweizer Preisüberwacher hat erstmals einvernehmliche Regelungen mit grossen digitalen Inserat-Plattformen zu deren Preismodellen abgeschlossen. Betroffen sind die Auktionsplattform Ricardo sowie mehrere Immobilienportale, darunter Homegate.ch und ImmoScout24.ch.

In den vergangenen Jahren hatten Inserentinnen und Inserenten wiederholt die Preisgestaltung dieser Plattformen beanstandet. Ziel der neuen Preismodelle sei eine bessere Kostenkontrolle und in vielen Fällen tiefere Gesamtkosten, teilte der Preisüberwacher am Dienstag mit. Die neuen Regelungen sollen spätestens per 1. April 2026 in Kraft treten.

Die SMG Swiss Marketplace Group, welche unter anderem Homegate.ch und Ricardo betreibt, begrüsste den Schritt. Damit würden die informellen Untersuchungen des Preisüberwachers eingestellt und es bestehe für drei Jahre Rechtssicherheit, hiess es in einer Mitteilung.

Im Immobilienbereich stellte der Preisüberwacher bei den Angeboten eine hohe Komplexität und mangelnde Preistransparenz fest. Ergebnis der Verhandlungen sei ein neues strukturiertes Vermarktungsangebot ("Flex Offer") mit fixer Grundgebühr und definierten Insertionspreisen.

Das Angebot gilt unter anderem für Homegate.ch und ImmoScout24.ch. Auch Acheter-Louer.ch, ImmoStreet.ch, alle-immobilien.ch und home.ch sind einbezogen.

Bei Ricardo einigte sich der Preisüberwacher auf Rabatte von zehn Prozent auf Erfolgsgebühren für bestimmte Verkaufsformate sowie für umsatzstarke Grosskunden.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Externe Inhalte
      Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
      Meistgelesen