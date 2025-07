Walliser Heli-Pionier Beat Perren (†95) ist tot

Beat Perren, der Gründer der Air Zermatt, ist am Dienstag im Alter von 95 Jahren gestorben. Er hat mit seinem Pioniergeist das Rettungswesen der Schweiz geprägt. Heute hat die Air Zermatt elf Helikopter und 95 Angestellte.

1/5 Im Alter von 95 Jahren ist der Pionier Beat H. Perren am Dienstag verstorben. Foto: Air Zermatt

Die Aviatikwelt trauert um Beat Perren (†95), den Gründer der Air Zermatt. 1968 gründete der Walliser, damals als Apotheker in Zermatt VS tätig, die Air Zermatt. «Was mit wenigen Mitarbeitenden begann, entwickelte sich unter seiner Leitung zu einem weltweit renommierten Helikopterunternehmen», schreibt die Air Zermatt in einem Nachruf. Die Geschichte der Air Zermatt sei untrennbar mit dem Namen Beat Perren verbunden.

Sein Name stehe für zahlreiche wegweisende Entwicklungen in der alpinen Rettung – bahnbrechende Methoden, die Einsätze schneller, sicherer und erfolgreicher machten. «Unzählige Leben konnten durch seine Visionen und Taten gerettet werden. Beat inspirierte uns Mitarbeitende, förderte Ideen, forderte Mut und prägte damit eine Unternehmenskultur, die weit über das Wallis hinaus Vorbildcharakter hat», heisst es weiter.

95 Angestellte, 11 Helikopter

Und: «Beat war ein Patron. Einer, der sich verantwortlich fühlte: für uns Mitarbeitende, unsere Familien und das grosse Ganze. Nahbar, interessiert, mit wachem Geist und stets in Bewegung. Stillstand war ihm fremd, ausser im Kreise seiner Liebsten.» Zum 50-Jahr-Jubiläum der Air Zermatt trat er etwas kürzer und übergab das Präsidium des Verwaltungsrates an seinen Sohn Philipp (66). Bis zuletzt verfolgte Beat Perren das Geschehen rund um «seine» Air Zermatt mit lebhaftem Interesse.

Die Air Zermatt hat 95 Angestellte. Elf Helikopter stehen im Dienst der Walliser Airline. Sie betreibt drei Helikopterbasen in Zermatt, Raron VS und Gampel VS.