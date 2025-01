Grossevent in Davos Bundespräsidentin Keller-Sutter eröffnet das WEF 2025

Offener Wettbewerb, stabile staatliche Institutionen sowie gesunde Staatsfinanzen sind Voraussetzungen für das Wohlergehen von Ländern und ihren Bevölkerungen. Dies sagte Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter in ihrer Eröffnungsrede am Dienstag am WEF in Davos.

Publiziert: 11:06 Uhr