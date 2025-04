Stockwerkeigentum hat seinen Preis

Stockwerkeigentum ist eine alternative Eigentumsform – jedoch längst nicht mehr die zweite Wahl zum Einfamilienhaus. Das zeigt die Preisentwicklung der letzten fünf Jahre im Kanton Zürich eindrücklich. Laut der ZKB sind die Preise für solche Objekte seit 2019 in allen Gemeinden gestiegen. Am stärksten war der Anstieg in den Seegemeinden. In der Stadt Zürich, in Thalwil und Herrliberg kostet Stockwerkeigentum aktuell im Schnitt 450'000 bis 500'000 Franken mehr als vor fünf Jahren. In Erlenbach war das durchschnittliche Stockwerkeigentum 2024 sogar 650'000 Franken teurer als 2019. «Stockwerkeigentum ist längst nicht mehr einfach die billige Variante von Eigentum», sagt Ursina Kubli (44), Leiterin Immobilienresearch bei der ZKB. Wobei die Preisschere zwischen Stadt und Land gross ist. Für den Aufpreis eines Stockwerkeigentums in Erlenbach gibt es in der günstigsten Gemeinde Fischenthal gleich eine ganze Wohnung zu kaufen. Dorothea Vollenweider