Grosser Ausbau in Nordwestschweiz, mehr Züge ins Tessin und ins Ausland

Mehr Züge in der Nordwestschweiz und zusätzliche Verbindungen ins Ausland auf den neuen Fahrplan hin. (Archivbildun) Foto: GAETAN BALLY

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Der neue SBB-Fahrplan ist bekannt. Ab 14. Dezember ändert sich einiges auf dem dichtesten Zugnetzwerk der Welt. Blick hat die Übersicht:

Grosser Ausbau in der Nordwestschweiz

Der Fahrplanwechsel Ende Jahr bringt laut SBB-Angaben in der Nordwestschweiz den grössten Angebotsausbau seit 20 Jahren mit. So führen die SBB den S-Bahn-Viertelstundentakt zwischen Basel und Liestal ein, zwischen Basel und Biel fährt dann jede halbe Stunde ein Zug und Basel wird zusätzlich direkt an Lausanne angebunden.

Durchgehender Stundentakt nach Chiasso TI

Good News für Tessin-Liebhaber: Dank zusätzlicher EC-Verbindungen sowie der Verlängerung eines IC2 von Lugano bis nach Chiasso gibt es ab Ende Jahr einen durchgehenden Stundentakt zwischen der Deutschschweiz und Chiasso, schreiben die SBB.

Graubünden und Zürich

Wer vom Kanton Graubünden nach Zürich pendelt – oder umgekehrt – hat Glück: Ab 14. Dezember gibts auch unter der Woche jede halbe Stunde einen Zug.

Ausland-Ausbau

Italien-Reisende können sich laut SBB-Mitteilung über zwei zusätzliche Züge pro Richtung zwischen Zürich und Milano Centrale freuen. Zudem werde die bestehende Direktverbindung nach Bologna bis Florenz verlängert.

Auch nach Deutschland gibts einen Angebotsausbau: Ab Brig VS gehts neu ohne Umsteigen nach Deutschland. Zudem werde die Zahl der Direktverbindungen von und nach Chur auf vier tägliche Züge pro Richtung erweitert.

Wer nach Frankreich will, profitiert ebenfalls: Die saisonale Direktverbindung Lausanne–Marseille wird im Jahr 2026 für ein Jahr ausgebaut, heisst es. Reisende gelangen somit neu bereits von April und bis Oktober direkt von Lausanne an die französische Mittelmeerküste und zurück. Jeweils von Donnerstag bis Montag, schreiben die SBB. Im Juli und August verkehren die Züge wie bisher täglich.