Schweizer Velohersteller BMC streicht 40 Stellen

BMC greift wegen «wirtschaftlichen Herausforderungen» durch: Das Unternehmen mit Sitz in Grenchen SO baut 40 Stellen ab – und beerdigt zwei Velomarken.

Der Solothurner Velohersteller BMC hat zu kämpfen. Deshalb hat das Unternehmen eine strategische Reorganisation angekündigt, wie «20 Minuten» berichtet. Was relativ unspektakulär tönt, ist für die BMC-Angestellte eine schlechte Nachricht. Denn laut dem Bericht sollen weltweit «gegen 40 Stellen» wegfallen – bei rund 150 Mitarbeitenden. Die Firma mit Sitz in Grenchen SO will einein Konsultationsverfahren einleiten.

«Die wirtschaftlichen Herausforderungen der Velobranche sind gross», heisst es in einer Medienmitteilung, aus der «20 MInuten» zitiert. Die Schritte seien bedauerlich, aber «unerlässlich, um die Zukunft zu sichern.»

