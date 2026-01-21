Im vergangenen Jahr war der Sprit laut dem TCS so günstig wie seit vier Jahren nicht mehr. Doch es gibt Unterschiede: In Graubünden tankt man am günstigsten, in Zürich kostets am meisten. Blick hat die Übersicht.

Darum gehts TCS-Analyse zeigt: Sprit ist teuer entlang Autobahnen, günstig in peripheren Gebieten

Samnaun tankt am günstigsten wegen Zollausschluss

Für Bleifrei 95 und Diesel: Neubrück Café-Bar in Brügg BE ist Spitzenreiter

Nathalie Benn Redaktorin Wirtschaft

Den Tank auffüllen kostet hierzulande längst nicht überall gleich viel. Je nach Ort und Tankstelle schwanken die Literpreise für Diesel, und Bleifrei 95 beziehungsweise 98 stark. Jetzt zeigt eine umfassende Auswertung des Touring Club Schweiz (TCS), wo die Fahrt an die Zapfsäule besonders viel kostet und wo Sparfüchse profitieren können.

Was viele bereits wissen dürften: Generell kostet Benzin und Diesel entlang der Autobahnen deutlich mehr als in peripheren Gebieten. Das zeigen auch die Studienergebnisse des TCS. Ausserdem spiele auch die Konkurrenzsituation eine Rolle. «Wo es viele Tankstellen hat, spielt der Markt eher», so die Analyse.

Gemeinde in Graubünden ist Spitzenreiter

Schweizweit am günstigsten tankt man in der Bündner Gemeinde Samnaun, die im Zollausschlussgebiet liegt. Die dortigen Tankstellen können den Treibstoff ohne Mineralölsteuer verkaufen, was sich logischerweise auf den Preis auswirkt. Eigentlich wäre Samnaun damit der Spitzenreiter bei den Spritpreisen, jedoch wurden die dortigen Tankstellen wegen ihrer Lage nicht berücksichtig.

Blickt man auf die Durchschnittswerte der einzelnen Kantone, zeigt sich laut der Erhebung, dass Diesel und Bleifrei 95 im Kanton Baselland am günstigsten sind. Für Bleifrei 98 ist es der Kanton Jura. Teuer tankt man laut den Angaben in den Kantonen Uri (Bleifrei 95/Diesel) und Genf (Bleifrei 98).

Diese Tankstelle ist am günstigsten

Gewaltig sind die Unterschiede beim Blick auf die einzelnen Tankstellen. Wer Bleifrei 95 tankt, fährt bei der Tankstelle Neubrück Café-Bar in Brügg BE. Bei der Tankstelle in der Agglomeration von Biel kostete der Liter im Jahr 2025 im Durchschnitt nur 1,52 Franken. Am zweitgünstigsten war Bleifrei 95 bei der Voegtlin-Meyer AG in Matzendorf SO mit 1,53 Franken pro Liter. Gleich günstig war das Benzin bei der «Freien Tankstelle» in Langenthal BE und bei Marché in Brügg BE.

Wenig überraschend liegt die teuerste Tankstelle in der Stadt Zürich: Bei jener im Parkhaus Talgarten kostete der Liter Bleifrei 95 im letzten Jahr durchschnittlich 2,37 Franken - fast doppelt so viel wie in Brügg.

Auch im Tessin tankt man teuer: Bei der Autobahntankstelle von BP in Coldrerio TI kurz vor der Grenze kostete der Liter gleich viel wie im Zürcher Talgarten. Nur einen Rappen günstiger, 2,35 Franken, ist das Benzin bei Shell Autostrada Süd in Monte Carasso, einem Ortsteil von Bellinzona TI, ebenfalls an der A2 gelegen. Diese Tankstelle verkaufte letztes Jahr auch das teuerste Bleifrei 98 für durchschnittlich 2,76 Franken pro Liter. Dahinter lag das Pendant in der anderen Fahrtrichtung, die Shell Autostrada Nord in Bellinzona mit 2,66 Franken, sowie die oben erwähnte BP-Tankstelle in Coldrerio mit 2,57 Franken.

Allerdings gibt es im Kanton Tessin auch günstiges Benzin vom Typ Bleifrei 98: Nur gerade 1,36 Franken kostete der Treibstoff bei der Garage Collina d’Oro in der gleichnamigen Gemeinde bei Lugano. Dahinter folgt die Agrola in Pfäffikon SZ mit 1,42 Franken und die Tankstelle der Garage Mercedes-Benz in Aarau-Rohr wo der Liter mit 1,59 Franken zu Buche schlug.

Und wie siehts beim Diesel aus?

Wer mit einem Dieselmotor unterwegs ist, steuert am besten die Tankstelle MP Biodiesel in Domdidier FR an, wo der Liter im Schnitt nur 1,59 Franken kostete. Am zweit- und drittgünstigsten waren die oben erwähnten Tankstellen in Brügg: Station Neubrück Café-Bar und Marché Brügg. Für Dieselfahrer wird es im Tessin teuer. Bei der Tankstelle Eni in Piotta kostete der Liter im Schnitt 2,46 Franken. Dahinter folgen die Tankstellen BP und Eni in Coldrerio, wo Diesel 2,44 und 2,43 Franken kostete.

Bei allen Unterschieden: Im mehrjährigen Vergleich sind die Benzin- und Dieselpreise im Jahr 2025 so niedrig gewesen wie seit vier Jahren nicht mehr, schreibt der TCS in der Studie.