Deutscher Kult-Unternehmer Wolfgang Grupp im Spital

1/6 Wolfgang Grupp hat Trigema über Jahrzehnte geprägt Foto: imago/photothek

Darum gehts Wolfgang Grupp liegt im Spital, Polizeieinsatz auf Privatgelände mit Schüssen

Grupp erreichte Popularität auf Social Media mit Unternehmertipps

Anfang 2024 übergab der 83-Jährige die Geschäftsführung an seine Kinder Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Er ist einer der bekanntesten Unternehmer Deutschlands – und auf den sozialen Medien ein echter Star: Der frühere Trigema-Chef Wolfgang Grupp (83) gibt dort gerne Finanztipps. Jetzt aber liegt er im Spital. Die genaue Ursache ist unklar, entsprechend kursieren Gerüchte dazu.

Für Aufregung in deutschen Medien sorgt ein Polizeieinsatz in Burladingen (Bundesland Baden-Württemberg) — dem Wohnort von Grupp. Auf dem Privatgelände des Trigema-Patriarchen soll es Schüsse gegeben haben. Gegen 5 Uhr am Montagmorgen sei eine schwer verletzte Person im Umfeld der Firma Trigema medizinisch versorgt und per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, zitiert die «Bild» eine Lokalzeitung mit Verweis auf «gesicherte Informationen». Eine Schussverletzung steht laut der «Schwäbischen Zeitung» im Raum.

Ob die Schüsse und der Polizeieinsatz etwas mit dem Spitalaufenthalt von Wolfgang Grupp zu tun haben, ist aber weiterhin unklar. Ein Polizeisprecher sagte jedoch, es gebe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung oder auf eine Straftat. Und das deutsche Textilunternehmen Trigema richtete lediglich über eine Sprecherin aus, dass es Wolfgang Grupp «altersentsprechend gut» gehe.

Die Popularität von Wolfgang Grupp

Der Textilunternehmer Wolfgang Grupp wurde am 4. April 1942 in Burladingen geboren. 1969 übernahm er die von seinem Grossvater gegründete Firma. Trigema ist ein bekannter Hersteller deutscher Freizeit- und Sportbekleidung und machte in den 80er-Jahren mit auffälligen Werbespots von sich reden. Menschlich gekleidete Schimpansen verkauften damals als Haupt-Werbeträger die Trigema-Shirts.

In den letzten Jahren erreichte Grupp Popularität auf Social Media, indem er über den offiziellen Trigema‑Account Tipps übers Unternehmertum und über Finanzen teilte. Teilweise gingen die Videos von Wolfgang Grupp viral und erreichten Hunderttausende Menschen – auch in der Schweiz.

Anfang 2024 räumte Grupp den Chefposten und gab die Geschäftsführung an seinen Sohn Wolfgang Grupp junior (34) und seine Tochter Bonita (35) ab. Beide Kinder sind schon seit Jahren in der Firma tätig.