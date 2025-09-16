Darum gehts
- Galaxus erweitert Abo-Angebot um TV-Dienst mit Zattoo-Technologie
- Keine TV-Box nötig, Streaming via App auf verschiedenen Geräten
- 282 Sender, 7 Tage Replay, 1000 Sendungen Speicher für 11 Franken monatlich
Mobile und Internet gibts bei Galaxus schon – jetzt kommt auch das Fernsehen dazu. Die Online-Tochter der Migros erweitert ihr Abo-Angebot um einen TV-Dienst, wie sie am Dienstagmorgen in einer Medienmitteilung bekanntgibt.
Das Fernsehangebot von Galaxus nutzt dabei die TV-Streaming-Technologieplattform von Zattoo. «Zattoo kümmert sich um die gesamte technische Infrastruktur und den reibungslosen Betrieb des TV-Diensts. Dazu gehört die Bereitstellung aller Inhalte, die technische Plattform und die Entwicklung der Galaxus-TV-App für verschiedene Geräte», schreibt Galaxus.
Es braucht keine TV-Box
Der Preis für das TV-Abo der Migros-Tochter: 11 Franken pro Monat. Dafür gibts 282 Sender, Replay für sieben Tage und ein Aufnahmespeicher von 1000 Sendungen. Eine TV-Box braucht es nicht – das Ganze läuft via App, schreibt Galaxus.
Weitere Optionen sollen folgen, sagt Andreas Kundert, Head of Galaxus Mobile, Internet und TV: «Wir wollen unser Angebot zukünftig um zusätzliche Optionen wie Sport-, Entertainment- oder Sprachpakete erweitern.»