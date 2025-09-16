Neues TV-Abo von Galaxus in Zusammenarbeit mit Zattoo: Die Migros-Tochter will den Fernsehmarkt erobern. Das sind die Details.

1/2 So sieht das neue Galaxus-TV-App aus. Foto: Galaxus

Darum gehts Galaxus erweitert Abo-Angebot um TV-Dienst mit Zattoo-Technologie

Keine TV-Box nötig, Streaming via App auf verschiedenen Geräten

282 Sender, 7 Tage Replay, 1000 Sendungen Speicher für 11 Franken monatlich

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Mobile und Internet gibts bei Galaxus schon – jetzt kommt auch das Fernsehen dazu. Die Online-Tochter der Migros erweitert ihr Abo-Angebot um einen TV-Dienst, wie sie am Dienstagmorgen in einer Medienmitteilung bekanntgibt.

Das Fernsehangebot von Galaxus nutzt dabei die TV-Streaming-Technologieplattform von Zattoo. «Zattoo kümmert sich um die gesamte technische Infrastruktur und den reibungslosen Betrieb des TV-Diensts. Dazu gehört die Bereitstellung aller Inhalte, die technische Plattform und die Entwicklung der Galaxus-TV-App für verschiedene Geräte», schreibt Galaxus.

Es braucht keine TV-Box

Der Preis für das TV-Abo der Migros-Tochter: 11 Franken pro Monat. Dafür gibts 282 Sender, Replay für sieben Tage und ein Aufnahmespeicher von 1000 Sendungen. Eine TV-Box braucht es nicht – das Ganze läuft via App, schreibt Galaxus.

Weitere Optionen sollen folgen, sagt Andreas Kundert, Head of Galaxus Mobile, Internet und TV: «Wir wollen unser Angebot zukünftig um zusätzliche Optionen wie Sport-, Entertainment- oder Sprachpakete erweitern.»



