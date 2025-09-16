Das Immobilienunternehmen Swiss Prime Site hat bald einen neuen Chef. Marcel Kucher, Finanzchef des Konzerns, übernimmt die Leitung per Anfang 2026 von René Zahnd.

Marcel Kucher wird in wenigen Monaten den Konzern Swiss Prime Site führen. Er löst den bisherigen CEO René Zahnd ab. Foto: Swiss Prime Site

Darum gehts Marcel Kucher wurde zum neuen CEO bei Swiss Prime Site gewählt

Zuvor war Kucher bei der Peach Property Group als auch beim Beratungsunternehmen McKinsey tätig

Der abtretende CEO René Zahnd führt den Konzern seit 2016

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Immobilienkonzern Swiss Prime Site (SPS) hat Finanzchef Marcel Kucher zum neuen CEO gewählt. Er übernimmt die Leitung des grössten Immobilienkonzerns der Schweiz per Anfang 2026 von René Zahnd. Die Suche nach einem neuen CFO ist eingeleitet, wie SPS am Dienstag mitteilte.

Kucher ist seit 2021 Finanzchef von Swiss Prime Site. Vor seiner Zeit bei SPS war der 54-jährige Ökonom unter anderem CFO und COO der Peach Property Group sowie Berater bei McKinsey.

Verwaltungsratspräsident Ton Büchner betonte in der Mitteilung, Kucher vereine strategisches Geschick, operative Erfahrung und Finanzkompetenz, um das Unternehmen in die nächste Entwicklungsphase zu führen. Dieser spielte demnach zuvor eine zentrale Rolle bei der strategischen Neuausrichtung auf die Kernbereiche eigene Immobilien und Asset Management.

Der abtretende CEO Zahnd führt das Unternehmen seit 2016. Dieser habe SPS durch ein Jahrzehnt tiefgreifender Veränderungen geleitet, unter anderem mit gezielten Verkäufen und Akquisitionen, sagte Büchner.