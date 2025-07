Trump kündigt Handelseinigung mit Japan an. 15-prozentige Zölle und Marktöffnung für US-Produkte vereinbart. Drohung mit höheren Zöllen führte zu Abkommen vor Fristablauf am 1. August.

US-Präsident Donald Trump gibt weitere Zolltarife durch: Japan wird mit 15 Prozent Abgaben auf Einfuhren belastet. Foto: Brendan Smialowski

Darum gehts Trump verkündet Handelsabkommen mit Japan: 15 Prozent Zölle für USA

Japan öffnet Markt für Autos, Lastwagen, Reis und landwirtschaftliche Produkte

Japan investiert 550 Milliarden Dollar in USA, schafft Hunderttausende Arbeitsplätze Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

AFP Agence France Presse

US-Präsident Donald Trump (79) hat im Zollstreit eine Einigung mit Japan auf Zölle in Höhe von 15 Prozent verkündet. «Wir haben gerade ein wichtiges Handelsabkommen mit Japan geschlossen», schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social am Dienstag (Ortszeit). Japan werde «Zölle in Höhe von 15 Prozent an die Vereinigten Staaten zahlen», erklärte der Präsident.

Trump verwies in dem Beitrag zudem auf Investitionen Japans in Höhe von «550 Milliarden Dollar» (rund 436 Milliarden Franken) in den USA und die Schaffung von «Hunderttausenden Arbeitsplätzen». Es sei «vielleicht der grösste Deal, der jemals gemacht wurde», schrieb Trump.

Später ergänzte er mit einer Antwort auf seinen Post: «Ich habe gerade das grösste Handelsabkommen der Geschichte mit Japan unterzeichnet. Wir haben lange und hart daran gearbeitet.»

Schweiz wartet weiter

Japan werde «seinen Markt für den Handel öffnen, darunter für Autos und Lastwagen, Reis und bestimmte andere landwirtschaftliche Produkte», fügte Trump hinzu.

Der US-Präsident hatte Japan zuletzt mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent gedroht, sollte bis zum 1. August keine Einigung erzielt werden. Die Ankündigung erfolgte, nachdem die USA in den vergangenen Wochen bereits Handelsabkommen mit den Philippinen, Indonesien, Grossbritannien und Vietnam geschlossen hatten.

Die Schweiz wartet weiterhin auf den Zollbescheid aus Washington.