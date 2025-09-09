Schweizer Arbeitnehmer haben 2025 mehr Geld im Portemonnaie. Das Bundesamt für Statistik meldet einen Anstieg der Nominallöhne um 2,3 Prozent, deutlich über der erwarteten Inflation.

Schweizerinnen und Schweizer dürften im Jahr 2025 nach Abzug der Teuerung mehr Geld verdienen. Laut Schätzungen des Bundesamts für Statistik sind die Nominallöhne bislang deutlich gestiegen.

Darum gehts Deutliche Lohnerhöhung in der Schweiz übertrifft voraussichtliche Teuerung

Reallöhne steigen, Kaufkraft nimmt zu

Die Arbeitnehmenden in der Schweiz haben dieses Jahr im Durchschnitt eine deutliche Lohnerhöhung erhalten. Diese liegt über der voraussichtlichen Teuerung, womit unter dem Strich mehr Geld im Portemonnaie bleiben dürfte.

Die Nominallöhne dürften im laufenden Jahr laut dem Bundesamtes für Statistik (BFS) um 2,3 Prozent gestiegen sein, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das BFS schätzt die Daten auf Basis von kumulierten Lohndaten.

Ökonomen sagen für das laufende Jahr eine Teuerung von 0,1 bis 0,3 Prozent voraus. Somit zeichnet sich ab, dass die Löhne im laufenden Jahr auch real steigen - also unter Einbezug der Teuerung. Die Kaufkraft nähme zu.

Reallöhne schon 2024 gestiegen

Bei der aktuellen Zahl zur Nominallohnentwicklung handelt es sich um eine erste Schätzung, weil das BFS die frühere Schätzung nach dem ersten Quartal eingestellt hat. Der Wert kann sich bei den weiteren Schätzungen noch ändern.

Im Jahr 2024 sind die Nominallöhne um 1,8 Prozent gestiegen, unter Einbezug der Jahresteuerung von 1,1 Prozent stiegen die Reallöhne um 0,7 Prozent. In den beiden Vorjahren hatte hingegen real ein Lohnrückgang resultiert.