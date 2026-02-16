DE
Giftalarm im Schlafzimmer
Produktrückruf für Peitsche und aufblasbaren Dildo

Dieser Produktrückruf kann auf die Stimmung im Schlafzimmer schlagen: Der Retailer Magic X ruft einen Dildo und eine Peitsche zurück. Sie enthalten einen Giftstoff.
Publiziert: vor 32 Minuten
Magic X ruft diesen Dildo …
Darum gehts

  • Magic X ruft Gerte und Dildo wegen hoher Phthalatwerte zurück
  • Phthalate können die menschliche Fortpflanzung negativ beeinflussen
  • Betroffen: Gerte 68cm PVC, Latex-Dildo; Rückgabe möglich, Preis wird erstattet
Martin SchmidtRedaktor Wirtschaft

Wer bei Magic X eingekauft hat, sollte jetzt genau hinschauen. In Zusammenarbeit mit dem Bund (BAG) ruft der Retailer eine Gerte und einen Dildo zurück. Das Kantonslabor Zürich stellte bei den Produkten eine zu hohe Konzentration von Phthalategehalten fest. Der Stoff kann negative Auswirkungen auf die Fortpflanzung haben.

Betroffen sind die beiden Produkte Gerte mit Handlauf 68cm PVC und Latext inflatable Latex-Dildo. 

Die Produkte seien ab sofort nicht mehr zu verwenden und entweder über den Kehricht zu entsorgen oder der Lieferantin zurückzugeben, schreibt das BAG. Der Kaufpreis wird rückerstattet.

