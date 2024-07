Novartis verbucht ein grosses Plus im zweiten Quartal

Novartis verdiente im zweiten Quartal 4 Milliarden Dollar, das ist ein Plus von 43 Prozent.

Bei Novartis laufen die Geschäfte so gut, dass das Management erneut seine Gesamtjahresprognose erhöht hat. Die Wandlung in ein fokussiertes Pharmaunternehmen zahlt sich zunehmend aus. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, beliefen sich die Umsätze im zweiten Quartal auf 12,5 Milliarden US-Dollar.

Das entspricht einem Anstieg um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Zu konstanten Wechselkursen lag der Zuwachs bei 11 Prozent.

Auf Gewinnseite verdiente Novartis operativ im zweiten Quartal 4,0 Milliarden US-Dollar (+43%). Unter dem Strich resultierte ein Konzerngewinn von 3,2 Milliarden nach 2,3 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Zuwachs sei vor allem dem höheren Nettoumsatz und geringeren Wertminderungen zu verdanken gewesen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Hohe Messlatte nach dem ersten Quartal

Für Analysten ist allerdings der um verschiedene Einflüsse bereinigte Kern-Betriebsgewinn wichtiger. Mit knapp 5 Milliarden fiel dieser besser als der AWP-Konsens aus.

Dank des erneut starken Quartals hat die Novartis-Führung die Gewinnprognose nochmals angehoben. Bereits nach dem ersten Quartal hatte sie die Messlatte hochgesetzt. Während der Umsatz weiterhin zu konstanten Wechselkursen im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich wachsen soll, erwartet Novartis neu beim operativen Kerngewinn eine Zunahme im mittleren bis hohen Zehnerbereich.