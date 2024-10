Kurz zusammengefasst Tesla verkaufte weniger Elektroautos im zweiten Quartal 2024

Elon Musk ist unter Druck, er muss am Robotaxi-Day überzeugen

Elon Musk (53) ist unter Druck. Noch hält der Tesla-Gründer die Investoren bei Laune. Doch die Zahlen überzeugen nicht. Auch im zweiten Quartal hat Tesla weniger Elektroautos verkauft als im Vorquartal. Das hat Auswirkungen auf den Gewinn: Statt 2,7 Milliarden Dollar wie im Vorjahr, waren es im zweiten Quartal 2024 nur noch 1,5 Milliarden. Der Umsatz des US-Autoherstellers stieg im Vorjahresvergleich zwar um 2,2 Prozent auf 25,5 Millionen Dollar – allerdings nur wegen der Batterie- und Energiesparte von Tesla.

Die Geduld der Geldgeber ist begrenzt. Noch ist Tesla an der Börse hoch dotiert, doch Musk muss liefern. Umso wichtiger ist der Mega-Event vom kommenden Donnerstag. Tesla wird wohl das Robotaxi enthüllen. Ein wichtiger Baustein für das Unternehmen. Musk wird nicht müde, die Vorzüge des autonomen Fahrens zu loben. Jetzt muss er zeigen, dass Tesla darin immer noch führend ist.

Musk muss Bahnbrechendes zeigen

Deshalb will er also sein selbstfahrendes Shuttle präsentieren. Und so vergessen machen, dass dieses eigentlich viel zu spät kommt. Die General-Motors-Tochter Cruise fährt bereits seit einem Jahr mit einer autonomen Taxiflotte in der Pazifik-Metropole San Francisco. Andere Hersteller wie die Google-Tochter Waymo machen bereits 100'000 Fahrten pro Woche mit Robo-Taxis.

Entsprechend hoch sind die Erwartungen der Anleger. Von Musk wollen sie nichts weniger, als dass er am Robotaxi-Day genannten Grossevent etwas Bahnbrechendes zeigt. Und ganz konkret aufzeigt, wie es um den kommerziellen Start der Robotaxis steht.

Bringt Musk das Model 2?

Nutzt Musk, ganz der clevere Verkäufer, die Gunst der Stunde und präsentiert gleich noch eine weitere Neuheit? Die Gerüchteküche brodelt, seit vor wenigen Tagen Bilder eines Prototypen aufgetaucht sind. Das kaum getarnte Fahrzeug erinnert optisch zwar an ein älteres Model 3. Doch Insider vermuten hinter der Tarnmuster-Folie nichts weniger als das neue Einstiegsmodell des Elektroauto-Herstellers: den Tesla 2.

Mit dem mehrfach angekündigten Auto für unter 30'000 Dollar will Tesla schon länger ein neues Einstiegsmodell präsentieren. Und so in ein günstigeres Segment vorstossen und neue Märkte erschliessen. Wegen der herrschenden Flaute in der Elektroautobranche und den Schwierigkeiten bei Tesla hatte das Projekt zuletzt nicht mehr erste Priorität und wurde zurückgestellt. Alles nur eine Finte von Musk? Überrascht er am Donnerstag alle mit einem neuen Billig-Tesla?