Ein «rascher» Einbruch am amerikanischen Arbeitsmarkt sei nicht auszuschliessen und könnte eine Lockerung der Geldpolitik - und damit Zinssenkungen - rechtfertigen, sagte der Notenbankchef bei den Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.
Zugleich betonte er, das Fed befinde sich in einer «heiklen Lage», da die neuen von der US-Regierung verhängten Zölle bereits begännen, sich auf die Konsumentenpreise auszuwirken und so die Inflation neu anfachen könnten.