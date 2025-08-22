Die USA nähern sich laut dem US-Notenbankchef Jerome Powell dem Zeitpunkt, an dem die Notenbank Fed ihre Zinsen senken muss. Dies um die Beschäftigung zu stützen, sagt Powell am Freitag in einer mit Spannung erwarteten Rede.

Ein "rascher" Einbruch am amerikanischen Arbeitsmarkt sei nicht auszuschliessen und könnte eine Lockerung der Geldpolitik - und damit Zinssenkungen - rechtfertigen, sagte US-Notenbankchef Jerome Powell bei einer Rede in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. (Archivbild) Foto: WILL OLIVER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein «rascher» Einbruch am amerikanischen Arbeitsmarkt sei nicht auszuschliessen und könnte eine Lockerung der Geldpolitik - und damit Zinssenkungen - rechtfertigen, sagte der Notenbankchef bei den Treffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming.

Zugleich betonte er, das Fed befinde sich in einer «heiklen Lage», da die neuen von der US-Regierung verhängten Zölle bereits begännen, sich auf die Konsumentenpreise auszuwirken und so die Inflation neu anfachen könnten.