Die SBB geben ihren Plan auf, mit den Fernverkehrs-Doppelstock-Zügen FV Dosto auch ins Ausland zu fahren. Stattdessen soll er als «Rückgrat des Schweizer Fernverkehrs» im Inland eingesetzt werden.

Darum gehts SBB setzt FV-Dosto-Züge definitiv nicht im Ausland ein

SBB-Chef räumte Fehler bei der Beschaffung ein

Umbau der Drehgestelle kostet 90 Millionen Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Bestellung ihrer FV-Dosto-Doppelstock-Züge im Jahr 2010 rührten die SBB mit grosser Kelle an: Die Züge sollen nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland verkehren, hiess es damals. Jetzt ist klar: Das wird nicht passieren. Die SBB werden den FV-Dosto – im Volksmund auch bekannt als «Schüttelzug» – nicht im Ausland einsetzen. «Das ist kein Thema mehr», sagte eine SBB-Sprecherin am Mittwoch zum Schweizer Radio und Fernsehen SRF.

Bei der Beschaffung sei es darum gegangen, sich alle Optionen offenzuhalten, sagte die Sprecherin in der Sendung «Heute Morgen» von Radio SRF. «In der Zwischenzeit haben wir gesehen, dass es andere Züge gibt, die geeigneter sind für den Einsatz auf längeren Strecken im Ausland», sagte sie und verwies auf den Astoro, der grenzüberschreitend verkehrt.

Beim FV-Dosto lohne sich der Einsatz eher im Inland, insbesondere auf der Ost-West-, und Nord-Süd-Achse, sagte die Sprecherin weiter. Den umstrittenen Doppelstockzug bezeichnete die Sprecherin als «Rückgrat des Schweizer Fernverkehrs». Insgesamt besitzen die SBB 62 solcher Züge.

«Nicht der Zug, den wir bestellt haben»

Vor rund einem Jahr hatte SBB-Chef Vincent Ducrot (63) bei der Beschaffung des FV-Dostos Fehler eingeräumt: «Der Zug, den wir bekommen haben, ist nicht der Zug, den wir bestellt haben», sagte Ducrot damals in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Es habe nachträglich über tausend Anpassungen gegeben.

So haben die SBB das «Rückgrat des Schweizer Fernverkehrs» seit Frühling getestet – und Verbesserungspotenzial beim Fahrkomfort und der Zuverlässigkeit festgestellt. Ab kommendem Jahr bauen die SBB die Drehgestelle der Züge deshalb schrittweise um, wie sie vor rund zwei Wochen mitteilten. Der Fahrkomfort soll damit spürbar verbessert werden.

Kosten werde der Umbau 90 Millionen Franken. Die Investitionen würden durch tiefere Unterhaltskosten über die gesamte Lebensdauer aber mehr als kompensiert, hiess es. Unter dem Strich spare die Bahn durch den Umbau 40 Millionen Franken. Bis Anfang der 2030er-Jahre soll der Umbau demnach abgeschlossen sein.