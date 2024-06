Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Für Flüge mit Airlines des Lufthansa-Konzerns gehört in Europa bald ein Umweltzuschlag von bis zu 72 Euro bezahlt.

Der Lufthansa-Konzern erhebt für Flüge ab Januar einen Aufpreis wegen gestiegener Kosten aufgrund von EU-Umweltvorgaben.

«Der Umweltkostenzuschlag gilt für von der Lufthansa Group vermarktete und durchgeführte Flugsegmente mit Abflügen aus den EU-27-Ländern sowie aus Grossbritannien, Norwegen und der Schweiz», schreibt die Lufthansa-Tochter Swiss auf ihrer Webseite.

Die Höhe des Zuschlags liegt je nach Flugstrecke und Tarif bei einem Euro bis 72 Euro.

Konzern könne Zusatzkosten nicht alleine tragen

Der Aufschlag werde aufgrund ständig steigender Zusatzkosten, gesetzlicher Umweltauflagen, Anpassungen des europäischen Emissionshandels und anderer nationaler und internationaler Gesetze notwendig, heisst es.

Der Lufthansa-Konzern könne «die in den nächsten Jahren regulatorisch bedingten und sukzessive steigenden Zusatzkosten» nicht alleine tragen, erklärte das Unternehmen. Anstatt den Aufpreis direkt auf die Ticketpreise aufzuschlagen, will das Unternehmen ihn separat in den Preisdetails ausweisen.