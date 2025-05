UBS lanciert überraschend ein Gratiskonto

1/5 Die UBS-Übernahme der Credit Suisse ist in Bälde abgeschlossen. Foto: Pius Koller

Darum gehts UBS führt kostenloses Basisangebot Key4 Banking Pure ein

Angebot umfasst Privat- und Sparkonto sowie Debit- und Prepaidkarte

CS-Kunden und Neukunden können das Konto haben

Die UBS überrascht mit einem neuen kostenlosen Basisangebot namens Key4 Banking Pure, wie die Tamedia-Zeitungen am Freitag berichten. Aktuell werden die Kunden der Credit Suisse (CS), die bislang ein kostenloses CSX-Lohnkonto haben, von der Grossbank informiert. Sie erhalten laut Bericht in der Regel ein kostenloses Key4-Konto der UBS. Bemerkenswert: Das Angebot richtet sich neben den bestehenden CS-Kunden auch an Neukunden.

Laut einem UBS-Sprecher umfasst das Gratisangebot ein Privat- und Sparkonto sowie eine Debit- und Prepaidkarte. «Bei der Ausgestaltung unseres Produkt- und Dienstleistungsangebots orientieren wir uns an den Bedürfnissen und am Verhalten unserer Kundinnen und Kunden», erklärt der Sprecher gegenüber den Tamedia-Zeitungen.

Die Einführung des Gratiskontos markiert einen Strategiewechsel der UBS. Bisher hatte die Bank argumentiert, dass Qualität ihren Preis hat. Die CS hingegen lancierte vor fünf Jahren ihr kostenloses CSX-Angebot als Reaktion auf die Konkurrenz der Neobanken.