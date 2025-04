Die griechischen Besitzer investieren 125 Millionen Franken ins Kulm Hotel in St. Moritz GR. Das 1856 erbaute 5-Sterne-Haus soll so fit gemacht werden für die Zukunft. Der britische Stararchitekt Norman Foster (89) zeichnet für den Mega-Umbau verantwortlich.

1/7 Das Kulm Hotel in St. Moritz wird in den nächsten Jahren umfassend umgebaut. Foto: PD

Darum gehts Kulm Hotel St. Moritz wird für 125 Millionen Franken umgebaut

Norman Foster, renommierter Architekt, leitet das ambitionierte Umbauprojekt

Hotel bietet 150 Zimmer, 5 Restaurants und 2000 m² Spabereich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Das Kulm Hotel in St. Moritz GR ist eines der geschichtsträchtigsten Häuser der Schweiz. 1856 erbaut, gilt es als Wiege des alpinen Wintertourismus. Das historische 5-Sterne-Hotel gehört seit den 60er-Jahren der griechischen Reederfamilie Niarchos. Die investiert nun zünftig in die Zukunft des Hotels – es soll in den nächsten Jahren für 125 Millionen Franken umgebaut werden.

Der Umbau ist ambitioniert: Es gibt ein neues Entrée, eine modernisierte Lobby, mehr Platz für Events, ein neues Restaurant mit Wintergarten, Terrassen mit Seeblick, eine Tiefgarage und eine externe Einkaufspassage. Das Kulm soll künftig nicht nur Hotel bleiben, sondern zum Treffpunkt für Gäste und Passanten werden, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

«Projekt ist eine Herzensangelegenheit»

Die griechischen Besitzer des Kulm Hotels – es thront prominent über dem St. Moritzersee – konnten mit dem britischen Architekten Norman Foster (89) einen der bedeutendsten Architekten der Neuzeit verpflichten. Er zeichnete für den Umbau des Reichstages in Berlin D in ein modernes Parlamentsgebäude verantwortlich. 1990 wurde er von der englischen Königin Elizabeth II. (1926 bis 2022) zum Ritter ernannt.

«Für mich ist dieses Projekt mehr als eine bauliche Erneuerung – es ist ein Herzensanliegen», sagt Hoteldirektor Heinz Hunkeler. Die Mauern des Hauses würden Geschichten erzählen, sagt er. «Gleichzeitig haben sie das Potenzial, sich weiterzuentwickeln.» Man gestalte die Zukunft des Kulm Hotels mit dem gleichen Respekt, mit dem man die Vergangenheit pflege.

800 Franken pro Nacht

Erste Vorbereitungsarbeiten sind bereits im Gange. Die Bauarbeiter legen Anfang 2026 so richtig los. Der Betrieb des Hotels läuft während des Umbaus weiter. Heute bietet es seinen Gästen 150 Zimmer und Suiten, fünf edle Restaurants, einen 2000 Quadratmeter grossen Spabereich und zahlreiche Sportmöglichkeiten.

Das luxuriöse Hotel verfügt über einen eigenen 9-Loch-Golfplatz mit Driving Range, Putting Green und einer Golf-Akademie, sowie im Winter über eine eigene Eis- und Curlinghalle. Das Doppelzimmer gibts ab 800 Franken pro Nacht.