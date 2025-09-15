DE
Flugverkehr
Euroairport Basel-Mülhausen mit neuem Sommerferien-Rekord

Mehr als 2,4 Millionen Passagiere haben während der Sommerferienperiode den Euroairport Basel-Mülhausen genutzt. Das ist ein neuer Höchstwert und entspricht 9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Flughafen am Montag mitteilte.
Der Euroairport Basel-Mülhausen verzeichnet Passagier-Höchstwerte für die Sommerferienzeit. (Archivbild)
Foto: GEORGIOS KEFALAS
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Auch für den August erreichte der Euroairport mit über 1 Million Passagieren einen Rekord für diesen Monat. Zudem reisten am 8. August mit 36'802 Personen so viele Passagiere wie nie zuvor an einem einzelnen Tag, wie es im Communiqué.

Trotz des hohen Aufkommens und temporären Kapazitätsengpässen aufgrund des Fluglotsen-Streiks in Frankreich habe der Euroairport seinen Betrieb «weitgehend stabil gewährleistet». Die Wartezeiten an Sicherheits- und Grenzkontrollen seien «moderat» geblieben. Bei den ankommenden Flügen seien die Verspätungen höher als bei den Abflügen gewesen, heisst es weiter.

