Die Börsenbetreiberin SIX wird demnächst die Nachfolge für den scheidenden Präsidenten Thomas Wellauer ankündigen. Der frühere CS-Schweiz-Chef André Helfenstein dürfte das Rennen machen, wie die Nachrichtenagentur AWP aus sicherer Quelle erfahren hat.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Entscheid über Wellauers Nachfolger dürfte in den nächsten Tagen fallen. Vieles deutet daraufhin, dass André Helfenstein bereits für den Präsidentenposten in den Startlöchern steht.

Bezeichnend war es bereits, als der frühere Schweiz-Chef der Credit Suisse nach der Übernahme durch die UBS im Juli 2024 zwar die Bankengruppe UBS/CS verliess, aber dennoch weiterhin sein Mandat im SIX-Verwaltungsrat behielt. Helfenstein kommentiert die Gerüchte auf Anfrage von AWP nicht.

Auch wollte er nicht sagen, ob er im Mai 2026 zur Wiederwahl als SIX-Verwaltungsratsmitglied antritt. Auch die SIX kommentiert auf Anfrage nicht: Es werde zu gegebener Zeit informiert, hiess es lediglich.

Der 58-jährige Helfenstein ist im Verwaltungsrat der Vertreter der früheren CS. Er sitzt seit 2020 im Aufsichtsgremium und ist bis 2026 gewählt; die SIX-VR-Mitglieder werden jeweils für eine Dauer von drei Jahren gewählt.

Die Schweizer Börse ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Banken und für den Schweizer Finanzplatz sehr wichtig. Die Eigentümer sind rund 120 Finanzinstitute, die gleichzeitig auch die Kunden der Dienstleistungen sind. Die grösste Aktionärin ist die UBS, die ihren Anteil mit der Übernahme der CS auf 34,5 Prozent verdoppelt hat. Neben der UBS sind die ZKB, Raiffeisen Schweiz, Vontobel, Pictet und die Saxo Bank Schweiz im Verwaltungsrat vertreten.

Helfenstein kennt die Schweizer Bankenbranche und ist vernetzt: Seit 2007 war für die Credit Suisse in verschiedenen leitenden Funktionen in unterschiedlichen Geschäftsbereichen für Privat-, Firmen- und institutionelle Kunden tätig - zuletzt von 2020 bis 2024 als CS-Schweiz-Chef.

Notabene: Die international in die Krise geratene Credit Suisse hatte am Heimmarkt einen guten Ruf, wirtschaftete hierzulande profitabel und war insbesondere im Firmenkundengeschäft führend.

Allerdings zog Helfenstein mit der Fusion gegenüber UBS-Schweiz-Chefin Keller-Busse den kürzeren. Nach der Zusammenlegung der hiesigen Rechtseinheiten - UBS Switzerland und CS Schweiz - wurde sein Abgang bekannt.