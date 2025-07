Fiese «Polenschlüssel»-Masche Wohnmobil-Mafia ist scharf auf teure Camper

Organisierte Banden stehlen vermehrt Wohnmobile in Europa. In Dresden wurden elf Fahrzeuge im Wert von 400'000 Franken entwendet. Die Diebe nutzen spezielle Werkzeuge und gefälschte Nummernschilder. So kann man sich schützen.

Publiziert: vor 34 Minuten | Aktualisiert: vor 13 Minuten